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12:20, 4 августа 2023Забота о себе

Врач предупредила о вреде ламинирования волос для некоторых людей

Врач Халдина предупредила, что ламинирование волос противопоказано при депрессии

Фото: Alina Kovalchuk / Unsplash

Ламинирование волос при некоторых положительных свойствах противопоказано людям с депрессией, предупредила трихолог, косметолог Мария Халдина. Врач в беседе с «Лентой.ру» предупредила о вреде ламинирования волос для некоторых людей.

Ламинирование делает волосы гладкими, красивыми, защищает их от воздействия окружающей среды, рассказала Халдина. После ламинирования волосы обретают здоровый и блестящий вид, становятся гладкими и податливыми для укладок. К тому же ламинирование усиливает яркость и интенсивность цвета волос. Однако у процедуры есть противопоказания, добавила врач.

Например, ламинирование не делают на поврежденных волосах. Процедура не даст желаемых результатов, а лишь усугубит состояние волос, объяснила трихолог. Противопоказано оно и людям с чувствительной кожей головы, так как агрессивные ламинирующие растворы могут вызвать раздражение и аллергию.

Ламинирования волос следует избегать людям с тяжелыми соматическими заболеваниями. Инфракрасное или тепловое воздействие не рекомендуется при подозрении на рак, а также при гормональных болезнях, инфекциях или депрессии

Мария Халдинатрихолог, косметолог

Халдина добавила, что последствия процедуры не исследовали на беременных, поэтому все риски и ответственность несет клиентка.

Собеседница «Ленты.ру» рекомендует не проводить процедуру часто, так как излишнее воздействие тепла и инфракрасного излучения может повредить и пересушить волосы. Также при частом ламинировании волосы могут стать менее объемными и тяжелыми из-за «переутомления».

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«Консультация с трихологом перед процедурой поможет исключить основные противопоказания и минимизировать побочные эффекты после подбора оптимального способа и препарата. После процедуры обязательно следуйте рекомендациям врача об уходе за ламинированными волосами», — заключила Халдина.

Ранее трихолог Хью Раштон рассказал о лечении волос во время менопаузы. Он отметил, что в этот период женщинам требуется гормонотерапия.

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    Вера Владзиевская
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