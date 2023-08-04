Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:11, 4 августа 2023Моя страна

В Новосибирске пройдет форум по развитию хоккея

В Новосибирске на новой ледовой арене в 2024 году пройдет хоккейный форум

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Новосибирской области планируют провести на новой ледовой арене форум, посвященный развитию хоккея. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, пишетТАСС.

Мероприятие пройдет в 2024 году. «В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея», — заявил Ахапов.

По его словам, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за шесть-восемь часов. Она позволяет проводить масштабные мероприятия — как концертные, так и и образовательные.

Известно, что на форум планируется пригласить участников из других субъектов России.

В июне сообщалось, что новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала второй эшелон войск. Почему ВСУ решили бросить в бой резервы?

    Бюро Захи Хадид построит новый небоскреб в Китае

    Раскрыта дата презентации iPhone 15

    Мошенники стали чаще обманывать уже обманутых россиян

    Песков оценил влияние возможного вмешательства других стран на ситуацию в Нигере

    Российские депутаты будут ездить на автомобилях четырех российских марок

    Экс-ведущая «Модного приговора» назвала самое яркое преображение на шоу

    В Москве обвинили Польшу в нагнетании ситуации на границе с Белоруссией

    Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

    Российских чиновников решили научить разговаривать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости