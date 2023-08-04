В Новосибирске пройдет форум по развитию хоккея

В Новосибирске на новой ледовой арене в 2024 году пройдет хоккейный форум

Власти Новосибирской области планируют провести на новой ледовой арене форум, посвященный развитию хоккея. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, пишетТАСС.

Мероприятие пройдет в 2024 году. «В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея», — заявил Ахапов.

По его словам, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за шесть-восемь часов. Она позволяет проводить масштабные мероприятия — как концертные, так и и образовательные.

Известно, что на форум планируется пригласить участников из других субъектов России.

В июне сообщалось, что новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году.