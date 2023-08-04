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16:46, 4 августа 2023Из жизни

Судья переписывалась в мессенджерах во время заседаний и сама попала под суд

Судью застали за поиском гифки для поста в соцсети во время судебного заседания

Кадр: The Oklahoman / YouTube

Судья из Оклахомы попалась за перепиской в соцсетях и мессенджерах во время заседаний и сама стала фигурантом судебного разбирательства. Об этом пишет The Oklahoman.

Судью Трейси Содерстрем застали за посторонними занятиями в ходе судебного процесса. Камера видеонаблюдения засняла ее использующей мессенджеры, соцсети и даже занятой поиском подходящей гифки для поста. Содерстрем продолжала переписываться даже после того, как свидетельница рассказывала о трагическом происшесвтии, из-за которого она лишилась двухлетнего сына.

На протяжении почти целого часа судья держала телефон на коленях под столом, время от времени делая пометки в бумагах. Она не остановилась даже в тот момент, когда истица начала плакать, описывая подробности ужасного события.

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Видеокамеры были установлены в зале суда из соображений безопасности. Неизвестно, знала ли Содерстрем, что одна из камер наблюдения находится прямо у нее за спиной. При этом и окружной прокурор Адам Пантер, и поверенный защиты Велия Лопес сообщили, что никогда раньше не видели Содерстрем использующей телефон во время заседаний.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разгорелся скандал после того, как группа женщин раскрыла сеть полицейских под прикрытием. Мужчины заводили с ними серьезные романтические отношения и бесследно исчезали через несколько лет.

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    Антонина Черташ
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