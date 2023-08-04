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08:27, 4 августа 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Снайпер Тимати: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаясь сдержать наступление российских военных. Об этом рассказал РИА Новости снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати.

По его словам, украинские солдаты очень точечно обстреливали российские позиции в течение двух часов, выпуская как минимум по 20 зарядов каждые восемь минут.

Снайпер обратил внимание, что украинцы пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции российских войск, в том числе остановить их продвижение в промзоне Авдеевки, северного пригорода Донецка, наводя артиллерию с помощью беспилотников.

По его словам, использование кассетных боеприпасов в районе Авдеевки он заметил около двух недель назад. Они появились вскоре после начала разговоров об их поставках. «По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много», — заключил военный.

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    Марина Совина
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