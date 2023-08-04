«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ

«Краснодар» победил «Нижний Новгород» в РПЛ благодаря пенальти Сперцяна

«Краснодар» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:0. На 30-й минуте пенальти реализовал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

После трех матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 13-м месте, имея в активе одно очко.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо» 9 августа. «Нижний Новгород» также в гостях встретится со столичным «Спартаком» днем ранее.

