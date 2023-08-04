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21:56, 4 августа 2023Бывший СССР

Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

Экс-генерал ВСУ Кривонос: российские войска способны дойти до Киева за 12 часов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой», что российские войска способны дойти до Киева за 12 часов. Запись доступна на YouTube.

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», — отметил экс-генерал.

По словам Кривоноса, президент Украины Владимир Зеленский недооценивает возможности российских военных, что является серьезной ошибкой. Офицер подчеркнул, что не следует отбрасывать худшие сценарии для ВСУ.

Ранее генерал-майор в отставке рассказал, что российские войска имеют существенное преимущество над Вооруженными силами Украины благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства.

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    Марина Совина
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