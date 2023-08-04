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08:02, 4 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят родителей двух потерявшихся в лесу девочек

СУ СК РФ по Кузбассу: родителей заблудившихся весной в лесу девочек будут судить

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области Кузбассу / kuzbass.sledcom.ru

В Кемеровской области — Кузбассе родителей двух девочек (двухлетней и четырехлетней), потерявшихся в лесу в Яшкинском районе весной 2023 года, будут судить. Им вменяют оставление в опасности (статья 125 УК РФ) и жестокое обращение с дочерьми (статья 156 УК РФ), сообщается в пресс-службе регионального СК России.

По версии следствия, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина постоянно в присутствии детей употребляли алкоголь, после чего у них возникали скандалы. Девочки жили в условиях антисанитарии, недостаточно хорошо питались и часто подолгу оставались без присмотра взрослых.

Когда 18 мая сестры ушли в лес, родители, будучи в нетрезвом состоянии, не сразу обнаружили пропажу и не предприняли никаких мер, чтобы их найти, подвергнув их жизни опасности. В итоге дети блуждали несколько дней в безлюдной местности, без еды и в холоде.

Обвиняемые признали свою вину, уголовное дело направлено в суд. Сестры находятся под опекой родственников.

Ранее в США пропавшая девочка самостоятельно пришла в полицию спустя четыре года, когда ей исполнилось 18 лет. Она сбежала из дома среди ночи, оставив матери записку.

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    Александра Синицына
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