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22:55, 4 августа 2023Экономика

Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера

Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера Макарова
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Chris Wattie / Reuters

Правительство Канады повторно внесло главу энергетической компании «Арети», миллиардера Игоря Макарова в список подсанкционных лиц. Об этом свидетельствует документе, опубликованный на сайте правительства страны.

Однако Макаров, чье имя, отчество и дата рождения в точности совпадают, уже присутствует в перечне подсанкционных лиц и указан под номером 734. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается.

Осенью 2022 года Макаров был включен в санкционный список Великобритании в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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    Юлия Мискевич
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