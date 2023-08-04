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21:31, 4 августа 2023Культура

Умер актер Марголис из сериала «Во все тяжкие»

CBS News: актер из сериала «Во все тяжкие» Марголис умер в возрасте 83 лет
Марк Марголис

Марк Марголис. Фото: Phil McCarten / Reuters

Американский актер Марк Марголис, который известен своими ролями в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя актера.

«Марк Марголис... сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался», — рассказал представитель актера Роберт Аттерманн в беседе с телеканалом. Подробности смерти не сообщаются.

1 июня скончался американский актер и комик Майк Батайе. Батайе запомнился ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев. Также он отметился в сериале «В Филадельфии всегда солнечно». Ему было 52 года.

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    Юлия Мискевич
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