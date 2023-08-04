Марочко рассказал об украинских беспилотниках на границах ЛНР

Марочко: ВСУ стали чаще использовать самодельные беспилотники на границах ЛНР

ВСУ стали чаще использовать самодельные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на купянском, краснолиманском и отчасти на донецком направлении, на приграничных зонах с Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают РИА Новости.

«Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства», — заявил военный эксперт.

По словам Марочко, несмотря на активность противника, российские посты наблюдения ПВО успешно справляются с задачами и оперативно передают информацию.

Ранее военный эксперт оценил вероятность истощения запасов дронов, которые Украина использует во время боевых действий. Он усомнился в этом, так как технология БПЛА очень проста и дешева, она собирается из общедоступных компонентов.