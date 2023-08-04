Американские производители электроники стали отказываться от металла из России

Intel вслед за Apple отказалась от российских вольфрама, тантала и золота

Американские производители электроники стали постепенно отказываться от использования металлов с российских заводов. Об этом со ссылкой на отчетность американских компаний об использовании металлов сообщает «Коммерсантъ».

Первой от экспорта металлов из России отказалась Apple. В апреле 2023-го компания заявила, что не будет использовать вольфрам, тантал и золото с российских заводов из-за конфликта на Украине. Исключение сделано только для вольфрама с завода «Молирен» в Московской области, заявили в компании.

Вслед за Apple от российского сырья отказался разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов — компания Intel. По словам исполнительного директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, из-за угрозы штрафов со стороны правительства США их примеру могут последовать Google и Microsoft.

Для американских компаний действует эмбарго на покупку тантала и его сплавов в России, топ-3 экспортера в мире. Однако многие производители закупают сырье через третьи страны, добавил Изумрудов.

В августе 2022 года США запретили покупку редкого металла тантала у России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Подобную меру объяснили попыткой сократить зависимость Вашингтона от подсанкционных стран. Запрет на покупку тантала становится вопросом национальной безопасности, поскольку металл используется при производстве как военных, так и гражданских систем, которые использует американское Минобороны.

