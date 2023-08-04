Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:19, 4 августа 2023Экономика

Американские производители электроники стали отказываться от металла из России

Intel вслед за Apple отказалась от российских вольфрама, тантала и золота

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Американские производители электроники стали постепенно отказываться от использования металлов с российских заводов. Об этом со ссылкой на отчетность американских компаний об использовании металлов сообщает «Коммерсантъ».

Первой от экспорта металлов из России отказалась Apple. В апреле 2023-го компания заявила, что не будет использовать вольфрам, тантал и золото с российских заводов из-за конфликта на Украине. Исключение сделано только для вольфрама с завода «Молирен» в Московской области, заявили в компании.

Вслед за Apple от российского сырья отказался разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов — компания Intel. По словам исполнительного директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, из-за угрозы штрафов со стороны правительства США их примеру могут последовать Google и Microsoft.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

Для американских компаний действует эмбарго на покупку тантала и его сплавов в России, топ-3 экспортера в мире. Однако многие производители закупают сырье через третьи страны, добавил Изумрудов.

В августе 2022 года США запретили покупку редкого металла тантала у России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Подобную меру объяснили попыткой сократить зависимость Вашингтона от подсанкционных стран. Запрет на покупку тантала становится вопросом национальной безопасности, поскольку металл используется при производстве как военных, так и гражданских систем, которые использует американское Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

    Опубликованы фото спорткара Porsche российского священника за миллионы рублей

    Мировой океан рекордно нагрелся

    Кадыров заявил о новой награде от Путина

    Зеленский встретился с членом Республиканской партии США

    Число пострадавших при взрыве в Канске возросло

    Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия

    Популярная юмористка высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»

    Названа способная стать хитом для зимнего отдыха россиян страна

    Китай подтвердил участие своего представителя в переговорах в Джидде по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости