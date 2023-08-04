В России обязали банки отвечать на обращения клиентов

Путин подписал закон, обязывающий финорганизации отвечать на обращения клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые организации отвечать на обращения россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С июля 2024 года организации, поднадзорные Банку России, будут обязаны реагировать на обращения клиентов в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации. При необходимости запроса дополнительных документов и материалов срок ответа может быть продлен вплоть до 10 дней. В качестве исключения им разрешат не отвечать на обращения, которые нельзя прочесть, в которых не указаны контактные данные заявителя или содержатся нецензурные выражения или угрозы.

Закон затронет кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; профессиональных участников рынка ценных бумаг НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства; биржи и операторов финансовых платформ и информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий лимит бесплатных переводов самому себе. Россиянам разрешат переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Кредитным организациям будет запрещено взимать за эти платежи комиссию, ограничивать размер или количество операций.