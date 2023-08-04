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20:43, 4 августа 2023Экономика

В России обязали банки отвечать на обращения клиентов

Путин подписал закон, обязывающий финорганизации отвечать на обращения клиентов

Фото: Hugo Barbosa / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые организации отвечать на обращения россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С июля 2024 года организации, поднадзорные Банку России, будут обязаны реагировать на обращения клиентов в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации. При необходимости запроса дополнительных документов и материалов срок ответа может быть продлен вплоть до 10 дней. В качестве исключения им разрешат не отвечать на обращения, которые нельзя прочесть, в которых не указаны контактные данные заявителя или содержатся нецензурные выражения или угрозы.

Закон затронет кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; профессиональных участников рынка ценных бумаг НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства; биржи и операторов финансовых платформ и информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий лимит бесплатных переводов самому себе. Россиянам разрешат переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Кредитным организациям будет запрещено взимать за эти платежи комиссию, ограничивать размер или количество операций.

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    Вячеслав Агапов
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