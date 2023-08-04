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17:58, 4 августа 2023Бывший СССР

Премьер Украины заявил о направлении всех внутренних ресурсов на военные нужды

Премьер Украины Шмыгаль: все налоги с бизнеса и граждан идут на военные нужды

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Украина направляет на военные нужды все налоги, получаемые от граждан и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня Украина тратит абсолютно весь внутренний ресурс на войну. 100 процентов налогов, которые платят бизнес и граждане, идут на обеспечение потребностей сил безопасности и обороны», — написал политик.

По его словам, на нужды обороны правительство выделило из бюджета страны 48,7 миллиарда долларов. Премьер назвал сумму не окончательной, поскольку она не учитывает военную помощь западных стран и донаты благотворителей.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Запада 28 миллиардов долларов с начала 2023 года. Он уточнил, что более 11 миллиардов долларов направили государства Евросоюза, а свыше восьми миллиардов — США.

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    Алевтина Запольская
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