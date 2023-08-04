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13:49, 4 августа 2023Мир

В Кремле усомнились в улучшении отношений с Великобританией после смены посла

Песков: в РФ не надеются на улучшение отношений с Британией после смены посла
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В России не надеются на улучшение отношений с Лондоном после смены британского посла, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет, никаких нет». — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля надежды на потепление отношений с Великобританией после вступления в должность нового посла королевства в Москве.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявило о скорой отставке посла в Москве Деборы Броннерт. Новым послом в ноябре 2023 года станет кадровый дипломат Найджел Кейси.

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    Глеб Бажуткин
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