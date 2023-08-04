В Кремле усомнились в улучшении отношений с Великобританией после смены посла

Песков: в РФ не надеются на улучшение отношений с Британией после смены посла

В России не надеются на улучшение отношений с Лондоном после смены британского посла, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет, никаких нет». — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля надежды на потепление отношений с Великобританией после вступления в должность нового посла королевства в Москве.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявило о скорой отставке посла в Москве Деборы Броннерт. Новым послом в ноябре 2023 года станет кадровый дипломат Найджел Кейси.