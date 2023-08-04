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09:33, 4 августа 2023Мир

Во Франции мятеж в Нигере назвали провалом Европы

Экс-посол Франции в ООН Аро: госпереворот в Нигере стал провалом Европы

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Государственный переворот в Нигере стал провалом Европы, поскольку не было какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии. Об этом заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро в интервью Euractiv.

По его словам, для Франции настало время нормализовать политические и экономические связи и относиться к своим африканским коллегам как к суверенным государствам. Дипломат отметил, что Париж больше не играет никакой «выдающейся» роли в регионе.

«Отсутствие какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии также способствует хаосу, который в настоящее время переживает регион. Это привело к европейскому провалу. Германия и Италия, у которых также были воинские контингенты в Нигере, тоже должны провести переоценку», — сказал он.

Ранее мятежники в Нигере расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией. Решение об отзыве пяти военных сделок с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 год, было зачитано по национальному телевидению представителем хунты Амаду Абдраманом.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Семен Александров
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