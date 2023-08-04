Россию не устроили «скупые» детали расследования взрывов на «Северных потоках»

«Известия»: РФ не устроили детали расследования ЕС взрывов на «Северных потоках»

РФ не устроили «скупые» детали в расследовании взрывов на «Северных потоках», которое проводят Дания, Германия и Швеция. Об этом сообщили «Известия».

Москва приложит усилия, чтобы информация о процессе и результатах расследования была доступна и прозрачна и чтобы российские представители приняли в нем участие, сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В июле власти трех западных стран распространили коллективное письмо, в котором сказано, что ни одно нацрасследование о взрывах на «Северных потоках» пока не завершено. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что авторы документа как будто намекают, что членам Совбеза не стоит ждать никаких конкретных результатов от их работы.

«Атака на "Северные потоки" отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа», — заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре. Он считает, что расследования Запада являются фейками и не приведут к однозначным итогам.

Котре добавил, что при нынешнем правительстве ФРГ ожидать ремонта трубопроводов не приходится, а возобновление российско-европейского газового партнерства случится только при следующей смене власти.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов отметил, что расследование теракта невыгодно зависимым от американских ресурсов западным странам, так как может скомпрометировать США.

Ранее европейский депутат объяснил недопуск России к расследованию подрыва «Северных потоков». По его мнению, инициаторы процесса находятся под давлением западного антироссийского альянса.