Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве заработает по-новому

Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса «Олимпийский»

После реконструкции столичный спорткомплекс «Олимпийский» станет одним из самых технологичных комплексов во всей Европе и заработает по-новому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня “Олимпийский” переживает свое второе рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную функцию, развлекательную и культурную», — отметил глава города Сергей Собянин, рассказывая о проекте.

Площадь обновленного «Олимпийского» составит более 850 тысяч квадратных метров. Комплекс высотой 80 метров будет состоять из четырех сооружений — арены, водного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса и малого концертного зала. Работы финансируются за счет внебюджетных средств, их планируют завершить в 2025 году.

В арене, которая станет основным зданием комплекса, разместят кинокластер, рестораны, торговое пространство для ювелирных производителей и большой концертный зал вместимостью 12 тысяч человек. Там появится крытая беговая дорожка на высоте 210 метров над уровнем моря, соединяющая арену и водный комплекс площадью 243,5 тысячи квадратных метров.

Водный комплекс будет включать в себя 15 бассейнов. Плавательный и прыжковый бассейны с трибунами на четыре тысячи мест построят в соответствии с правилами и регламентами Международной федерации плавания, что позволит проводить городские, всероссийские и международные соревнования. Помимо этого на площадке разместят аквапарк, спортивные залы и площадки для различных видов спорта.

В физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят ледовое поле, теннисные корты, центр керлинга и другие зоны, а в малом концертном зале на две тысячи мест будут проводить концерты и деловые мероприятия.

Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном спорткомплексе разместили спортивные площадки, скейт-парк и другие пространства.