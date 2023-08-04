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16:20, 4 августа 2023Экономика

В Госдуме предложили сделать отпуск в новых регионах дольше общероссийского

В Госдуме предложили увеличить жителям новых регионов отпуска и зарплаты

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Законопроект об увеличении оплаты труда и выделении дополнительных дней отпуска жителям новых российских регионов внесен в Госдуму. Документ разработали парламентарии из фракции «Справедливая Россия — За Правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым, сообщает РИА Новости.

Как следует из текста законопроекта, работающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей предлагается предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее восьми календарных дней. Это сделает его дольше стандартного общероссийского отпуска в 28 дней.

Помимо этого, депутаты предложили осуществлять оплату труда жителей новых территорий с применением районных коэффициентов, которые будут устанавливать правительство России.

Ранее Минтруда раскрыло средний размер пенсии в четырех новых регионах России. Он составляет 17,79 тысячи рублей. В ведомстве также рассказали, что 87,4 процента граждан там получают выплаты в большем, чем раньше, размере. Остальным пенсии выдают с доплатой до прежней величины.

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    Дмитрий Воронин
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