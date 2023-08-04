В России высказались о переговорах США и Украины по гарантиям безопасности

Депутат Чепа связал переговоры США и Украины с подготовкой к диалогу с РФ

Работа над двусторонним соглашением по гарантиям безопасности между США и Украиной началась из-за необходимости возобновить переговоры Москвы и Киева по окончанию специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, американцы понимают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчалось успехом.

«Они не добились результатов для более веских, по их мнению, переговоров, где бы Украина занимала лучшие позиции. США дают понять это Украине. Поэтому теперь Киев стал просить гарантии своей безопасности», — отметил Чепа.

Эти гарантии безопасности обусловлены следующим этапом переговоров по окончанию специальной военной операции Алексей Чепа депутат Госдумы

«С другой стороны, я думаю, что американцы по договоренности с Польшей навязывают Украине вхождение в состав Польши части ее территорий — это тоже возможно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее представитель Белого дома сообщил, что США и Украина в четверг, 3 августа, начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Киев начинает работу над двусторонними соглашениями. По словам украинского лидера, до конца года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

