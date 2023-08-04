В Кремле отказались верить заявлениям США о содействии экспорту зерна из России

Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна

Россия не готова верить заявлениям США о решимости содействовать экспорту ее зерна при возвращении страны в зерновую сделку. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На слово — нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Москва вернется в зерновую сделку, Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия. Он также сказал, что ограничения, введенные Соединенными Штатами, не касались продовольствия.

Блинкен подчеркнул, что черноморская инициатива, действие которой завершилось 17 июля, демонстрировала «конкретные, осязаемые, мощные результаты», и выступил за ее возобновление в Совете Безопасности ООН.