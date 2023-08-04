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21:02, 4 августа 2023Забота о себе

Названо неожиданное полезное свойство комнатных растений в офисах

Селекционер Ламбелл: комнатные растения повышают производительность и мотивацию

Фото: Vadim Kaipov / Unsplash

Комнатные растения в офисе или ином рабочем пространстве повышают производительность и творческий потенциал сотрудников, уверена селекционер Джо Ламбелл. Ее слова о неожиданном полезном свойстве домашних цветов цитирует HuffPost.

Ламбелл назвала цветки в горшке способом снизить сердечный ритм и успокоиться. Кроме того, по ее словам, зелень поглощает большую часть вредных для человека соединений алканов и бензолов, которые попадают с улицы. «Было доказано, что наличие растений на рабочем месте может фактически повысить производительность до 15 процентов. Трудно поверить, но работа в пространстве, которое кажется чистым и свежим, влияет на отношение сотрудников к работе и уровень их мотивации», — сказала специалистка.

Ламбелл добавила, что в декорированных живой зеленью помещениях люди чувствуют себя более творческими и быстрее выполняют креативные задачи.

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    Екатерина Улитина
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