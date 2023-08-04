Названо неожиданное полезное свойство комнатных растений в офисах

Селекционер Ламбелл: комнатные растения повышают производительность и мотивацию

Комнатные растения в офисе или ином рабочем пространстве повышают производительность и творческий потенциал сотрудников, уверена селекционер Джо Ламбелл. Ее слова о неожиданном полезном свойстве домашних цветов цитирует HuffPost.

Ламбелл назвала цветки в горшке способом снизить сердечный ритм и успокоиться. Кроме того, по ее словам, зелень поглощает большую часть вредных для человека соединений алканов и бензолов, которые попадают с улицы. «Было доказано, что наличие растений на рабочем месте может фактически повысить производительность до 15 процентов. Трудно поверить, но работа в пространстве, которое кажется чистым и свежим, влияет на отношение сотрудников к работе и уровень их мотивации», — сказала специалистка.

Ламбелл добавила, что в декорированных живой зеленью помещениях люди чувствуют себя более творческими и быстрее выполняют креативные задачи.

Ранее цветовод Алекс Биггарт назвал самые неприхотливые домашние растения. По его словам кактусы, орхидеи и алоэ вера не требуют частого полива.