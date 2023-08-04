Самбурская назвала причину съемок в сериале «Универ»

Настасья Самбурская призналась, что снималась в сериале «Универ» ради денег

Российская актриса и певица Настасья Самбурская назвала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) причину, по которой в течение многих лет снималась в сериале «Универ».

Отвечая на вопрос поклонницы о том, почему она не появится в новом сезоне проекта, артистка призналась, что главной мотивацией для участия в «Универе» для нее изначально были деньги, а создатели сериала на протяжении десяти лет ни разу не повысили ей зарплату.

«Вам не повышают зарплату три года, и вы все равно радостно туда бежите только потому, что кто-то может о вас плохо подумать? Притом что ваша фирма далеко не банкрот, а продолжает наращивать капитал. Я работаю, у меня есть ставка, она с каждым годом растет», — написала актриса.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что ранее исполнительница роли Кристины Соколовой заявила, что не будет сниматься в новом сезоне сериала «Универ», так как не смогла договориться с создателями шоу о размере гонорара.

Ранее сообщалось, что другая звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила заняться музыкальной карьерой.