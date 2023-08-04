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13:46, 4 августа 2023Россия

В России призвали ЕС допустить страну к расследованию по «Северным потокам»

Сенатор Карасин призвал ЕС допустить РФ к расследованию по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Jens Buttner / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал страны Евросоюза допустить Россию к расследованию по взрывам на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«[Первый зампостпреда России при ООН] Дмитрий Полянский абсолютно прав, настаивая на том, чтобы наше участие было полным, чтобы можно было ознакомиться со всей документацией, которая существует. Только тогда мы сможем реально судить о том, кто виновен в террористическом акте, который нанес непоправимый ущерб экономикам очень многих стран, прежде всего нашей», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что сокрытие информации о взрывах на газопроводах — это грубейшее нарушение международных приличий.

«Если мы будем вести себя так, как ведут себя наши северные и европейские соседи, то у нас будет полный размахай, извините за выражение. Поэтому надо призвать их к тому, чтобы наши специалисты были допущены к расследованию», — добавил он.

Я убежден, что рано или поздно детали и творцы всех этих безобразий станут известны, потому что пойдут утечки. Хотят того или нет, играющие в секреты государства проиграют эту игру

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Международное право и общее понимание международных приличий в итоге будет на стороне России, убежден Карасин.

«Мы сможем обвинить их уже предметно за то, что было совершено — с чьим участием, при чьей помощи и с чьей подачи. Поэтому надо спокойно настаивать на своей правоте, добиваться участия в расследовании и ждать. Я думаю, что мы получим результат», — заключил он.

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Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва приложит усилия, чтобы информация о процессе и результатах расследования по «Северным потокам» была доступна и прозрачна, и чтобы российские представители приняли в нем участие.

Что произошло с «Северными потоками»?

26 сентября газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» также упало на обеих нитках.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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    Варвара Кошечкина
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