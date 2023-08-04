Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Развожаев предупредил жителей Севастополя о плановом уничтожении боеприпасов

На полигоне в районе Кара-Кобы в Севастополе сотрудники МЧС будут производить плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, из-за чего жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что свыше 800 снарядов подняли со дна бухты Гильзовая. Работы будут проводиться примерно с 15:00 до 18:00.

«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал Развожаев.

Ранее 4 августа он сообщал об учебных стрельбах на Северной стороне в районе одной из воинских частей.