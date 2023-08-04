Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:17, 4 августа 2023Из жизни

Мужчина помешался на эротике и превратил свой дом в музей секса

Мужчина из Канады превратил свой дом в музей секса с 10 тысячами экспонатов

Фото: @the_sex_collector

Житель города Ванкувер, Канада, помешался на эротике и превратил кабинет в своем доме в музей секса с тысячами экспонатов. Об этом сообщает Wales Online.

56-летний Андрас Баголи впервые заинтересовался этой темой в 11 лет, когда украл у отца брелок с изображением обнаженной женщины. В подростковом возрасте мужчина работал в магазине, где впервые начал читать журналы для взрослых. Со временем тяга Баголи к эротике увеличивалась. Он забрал у своей сестры, которая занималась продажей секс-игрушек, несколько вещей, а также одолжил у начальника видеокассеты с эротическими фильмами. «Меня просто завораживали нагота и секс. Я был очень любопытен и таким и остался, когда стал старше», — рассказывает он.

Материалы по теме:
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его» За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
29 марта 2018

Позже Баголи начал коллекционировать старинные секс-игрушки. А после того как мужчина посетил Музей секса в Нью-Йорке, США, он решил создать свой собственный музей. В настоящее время коллекция Баголи состоит из 10 тысяч экспонатов, на которые он потратил около 60 тысяч канадских долларов (4,2 миллиона рублей). «Сейчас одним из моих любимых экспонатов является набор секс-игрушек из панциря черепахи, сделанный в Японии в 1700-х годах», — говорит он. В будущем мужчина мечтает открыть собственную выставку или коктейль-бар с музеем и принимать посетителей.

Баголи отмечает, что семья поддерживает его увлечение, а жена даже помогает ему с поиском новых предметов для коллекции. По словам мужчины, благодаря хобби он может открыто разговаривать о сексе и порнографии со своими сыновьями. «Конечно, они не любят говорить об этой части своей жизни с родителями. Это всегда будет немного неловко. Но я думаю, что благодаря разговорам они стали настоящими джентльменами, которые уважительно относятся к женщинам. Я очень горжусь ими», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель США, который незаконно проникал в чужие дома и похищал секс-игрушки, объяснил полиции свои действия поиском подарка. Он заявил, что украл секс-игрушки только ради того, чтобы преподнести их в качестве подарка на день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

    Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

    В России поэкспериментируют с исламским банкингом

    Крупнейшая экономика Европы оживилась

    Раздевшийся догола в аэропорту мужчина начал кричать и бегать и попал на видео

    В Киеве призвали Зеленского прекратить «бросать на мясо» бойцов ВСУ

    Маловероятность перелома конфликта при поставке Украине F-16 объяснили

    Девушки в спортивных боди в яхте возле «Москва-Сити» попали на видео

    В Москве задержали иностранца с партией гашиша в сумках с продуктами

    Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в Канске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости