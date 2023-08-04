Мужчина помешался на эротике и превратил свой дом в музей секса

Мужчина из Канады превратил свой дом в музей секса с 10 тысячами экспонатов

Житель города Ванкувер, Канада, помешался на эротике и превратил кабинет в своем доме в музей секса с тысячами экспонатов. Об этом сообщает Wales Online.

56-летний Андрас Баголи впервые заинтересовался этой темой в 11 лет, когда украл у отца брелок с изображением обнаженной женщины. В подростковом возрасте мужчина работал в магазине, где впервые начал читать журналы для взрослых. Со временем тяга Баголи к эротике увеличивалась. Он забрал у своей сестры, которая занималась продажей секс-игрушек, несколько вещей, а также одолжил у начальника видеокассеты с эротическими фильмами. «Меня просто завораживали нагота и секс. Я был очень любопытен и таким и остался, когда стал старше», — рассказывает он.

Позже Баголи начал коллекционировать старинные секс-игрушки. А после того как мужчина посетил Музей секса в Нью-Йорке, США, он решил создать свой собственный музей. В настоящее время коллекция Баголи состоит из 10 тысяч экспонатов, на которые он потратил около 60 тысяч канадских долларов (4,2 миллиона рублей). «Сейчас одним из моих любимых экспонатов является набор секс-игрушек из панциря черепахи, сделанный в Японии в 1700-х годах», — говорит он. В будущем мужчина мечтает открыть собственную выставку или коктейль-бар с музеем и принимать посетителей.

Баголи отмечает, что семья поддерживает его увлечение, а жена даже помогает ему с поиском новых предметов для коллекции. По словам мужчины, благодаря хобби он может открыто разговаривать о сексе и порнографии со своими сыновьями. «Конечно, они не любят говорить об этой части своей жизни с родителями. Это всегда будет немного неловко. Но я думаю, что благодаря разговорам они стали настоящими джентльменами, которые уважительно относятся к женщинам. Я очень горжусь ими», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель США, который незаконно проникал в чужие дома и похищал секс-игрушки, объяснил полиции свои действия поиском подарка. Он заявил, что украл секс-игрушки только ради того, чтобы преподнести их в качестве подарка на день рождения.