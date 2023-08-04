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12:19, 4 августа 2023Ценности

Раскрыт простой способ удалить желтые пятна со шторы для душа

Daily Poppins: удалить желтые пятна со шторы для душа можно с помощью соды

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

Эксперты по уборке сервиса Daily Poppins раскрыли простой способ, с помощью которого можно удалить желтые пятна со шторы для душа. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По словам специалистов, на данных изделиях скапливается большое количество грибков и бактерий, поскольку они постоянно находятся во влажной среде. «Если вы хотите, чтобы ваша занавеска для душа выглядела чистой, очистите ее как можно скорее. Это можно сделать вручную, без стиральной машины», — заявили они.

Так, в первую очередь эксперты посоветовали наполнить ванну теплой водой, а затем добавить четверть стакана пищевой соды и немного стирального порошка. Перед погрузкой шторы необходимо ее встряхнуть и поместить в резервуар. После этого собеседники издания порекомендовали очистить загрязненные участки изделия с помощью салфетки из микрофибры и в завершение обработать чистой водой. В конце стирки работники платформы призвали не выжимать из шторы лишнюю жидкость, а оставить ее сушить на воздухе.

Ранее эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Так, юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством.

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    Мария Винар
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