Раскрыт простой способ удалить желтые пятна со шторы для душа

Daily Poppins: удалить желтые пятна со шторы для душа можно с помощью соды

Эксперты по уборке сервиса Daily Poppins раскрыли простой способ, с помощью которого можно удалить желтые пятна со шторы для душа. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По словам специалистов, на данных изделиях скапливается большое количество грибков и бактерий, поскольку они постоянно находятся во влажной среде. «Если вы хотите, чтобы ваша занавеска для душа выглядела чистой, очистите ее как можно скорее. Это можно сделать вручную, без стиральной машины», — заявили они.

Так, в первую очередь эксперты посоветовали наполнить ванну теплой водой, а затем добавить четверть стакана пищевой соды и немного стирального порошка. Перед погрузкой шторы необходимо ее встряхнуть и поместить в резервуар. После этого собеседники издания порекомендовали очистить загрязненные участки изделия с помощью салфетки из микрофибры и в завершение обработать чистой водой. В конце стирки работники платформы призвали не выжимать из шторы лишнюю жидкость, а оставить ее сушить на воздухе.

Ранее эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Так, юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством.