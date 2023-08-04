Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ

РИА Новости: силы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам механика-водителя танка с позывным Золотой, стрельба велась по заранее выявленной точке. «Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение», — пояснил военный, отмечая, что их работу координируют беспилотники. Он отметил, что техника, БМП и склады являются для них плановыми целями. «Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — поделился он.

31 июля Минобороны России сообщило, что российские танкисты разгромили командный пункт ВСУ, выявленный беспилотником. Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов во взаимодействии с оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь на поражение цели.