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04:21, 4 августа 2023Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ

РИА Новости: силы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам механика-водителя танка с позывным Золотой, стрельба велась по заранее выявленной точке. «Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение», — пояснил военный, отмечая, что их работу координируют беспилотники. Он отметил, что техника, БМП и склады являются для них плановыми целями. «Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — поделился он.

31 июля Минобороны России сообщило, что российские танкисты разгромили командный пункт ВСУ, выявленный беспилотником. Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов во взаимодействии с оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь на поражение цели.

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    Марина Совина
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