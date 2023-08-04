В Госдуме заявили о падении качества поставляемых Украине снарядов НАТО

Депутат Бородай: качество поставляемых Украине странами НАТО снарядов упало

Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало. Об этом заявил депутат Госдумы, глава правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай, сообщает ТАСС.

«Их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало», — указал парламентарий.

Бородай также отметил, что снаряды не покрашены, хотя должны покрываться специальной краской. «Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки», — сказал он.

Депутат не исключил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) текущая ситуация в ближайшее время может привести к снарядному голоду, так как «западная военная промышленность выдает для войны свой максимальный результат».

Ранее Financial Times писала, что администрация президента США Джо Байдена пытается увеличить поставки боеприпасов на Украину для поддержки контрнаступления против российских сил. Так, представители Вашингтона уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов калибра 155 миллиметров на Украину и ведут переговоры на ту же тему с Японией.