Вспышка на Солнце затронула Землю, Луну и Марс

Geophysical Research Letters: вспышка на Солнце 2021 года затронула Землю и Марс

Гигантский корональный выброс массы, произошедший на Солнце 28 октября 2021 года, затронул одновременно Землю и Марс, которые находились с противоположных сторон от Солнца на расстоянии около 250 миллионов километров друг от друга. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters.

Выброс 2021 года, сопровождающий солнечную вспышку, является примером редкого явления, называемого наземным возрастанием (англ. ground level enhancements, GLE). Во время этого события солнечные частицы обладают достаточной энергией, чтобы пройти через магнитное поле, окружающее Землю и защищающее от воздействия менее сильных корональных выбросов. С 1940 года было зарегистрировано всего 73 наземных возрастания.

Событие GLE 2021 года является первым в своем роде, когда были проведены измерения одновременно на поверхностях Земли, Луны и Марса. Энергетические частицы были зафиксированы международным флотом космических аппаратов, в том числе орбитальным аппаратом ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), марсоходом Curiosity НАСА, лунным посадочным модулем CNSA Chang'e-4, лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА (LRO) и орбитальным аппаратом DLR Eu:CROPIS Earth.

Поскольку Луна и Марс не генерируют собственных магнитных полей, солнечные частицы могут легко достигать их поверхности и даже взаимодействовать с почвой, создавая вторичное излучение. Но у Марса все еще существует тонкая атмосфера, которая останавливает большинство солнечных частиц с более низкой энергией и замедляет высокоэнергетические.

Как показали ученые, событие GLE, в среднем происходящее один раз каждые 5,5 года, приводит к превышению безопасного уровня радиации на Луне. Это может представлять опасность для будущих пилотируемых миссий. Во время GLE 2021 года доза составила 31 миллигрей, хотя выброс 1972 года потенциально мог дать дозу в 10 грей, если бы он достиг Луны. Исследователи также сравнили измерения, сделанные космическим аппаратом ExoMars TGO и марсоходом Curiosity, и выяснили, что атмосфера на Марсе снижает радиационное воздействие от коронального выброса в 30 раз, до 0,3 миллигрея.

