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18:22, 4 августа 2023Наука и техника

Найден способ получения неограниченной солнечной энергии

The Conversation: солнечную энергию можно получать из плавающих панелей

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Австралийские ученые предложили получать солнечную энергию из плавающих панелей. Об этом сообщает издание The Conversation.

По словам специалистов Австралийского национального университета, массивы солнечных панелей, плавающие в спокойных морях вблизи экватора, могли бы эффективно обеспечивать неограниченным количеством солнечной энергии население Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Так, размещенные только в водоемах Индонезии панели могли бы генерировать около 35 000 тераватт-часов энергии в год.

Ученые заметили, что солнечные панели площадью около 70 квадратных километров могут обеспечить все энергетические потребности миллиона людей в условиях безуглеродной экономики. Таким образом, специалисты нашли новый способ генерирования практически «бесконечного» электричества.

По оценке специалистов, идеальные места для размещения подобных панелей находятся недалеко от экватора, в Индонезии и ее окрестностях, а также в экваториальной Западной Африке. При этом за размещенными в море или океане панелями необходимо следить: обрабатывать от соляной коррозии, проверять крепления ко дну, предупреждать штормы и прочие стихийные бедствия.

В марте международная группа ученых описала применение надводных солнечных панелей. Специалисты отметили, что находящиеся в воде панели смогут более эффективно собирать солнечную энергию, так как при этом получат необходимое пассивное охлаждение.

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    Андрей Ставицкий
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