Тарасова заявила, что Самоделкина — не потеря для российского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможную смену гражданства российской фигуристкой Софьей Самоделкиной. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что смена гражданства Самоделкиной никакую потерю для русского фигурного катания не несет, так как в России есть много способных, талантливых спортсменок. «Каждый сам распоряжается своей судьбой», — подытожила она.

О желании Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно ранее 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Она также выигрывала Кубок Первого канала и V этап Кубка России.