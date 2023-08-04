МО РФ: расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от украинского разведывательного беспилотника в зоне спецоперации на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передают РИА Новости.

Согласно информации министерства, военнослужащие расчета ЗРК, получив боевую задачу, совершили марш в указанный район, чтобы прикрыть штурмовиков с воздуха. Оказавшись на месте, они выполнили перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу, что помогло исключить потенциальные угрозы.

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