Женщина нашла клад стоимостью пять миллионов рублей в квартире во время уборки

SCMP: в Китае женщина нашла в квартире сокровища стоимостью 400 тысяч юаней

50-летняя социальная работница из Китая нашла спрятанные прошлыми жильцами сокровища в своей квартире во время уборки. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Цзян Цзинпин переехала в новую съемную квартиру 20 июля. Сразу после въезда женщина решила провести в жилом помещении генеральную уборку. «Когда я передвинула шкаф и содрала обои, то обнаружила в углу стены небольшой потайной отсек. Я была в недоумении», — рассказывает она. Открыв вмонтированный в стену сейф, она нашла внутри пять депозитных сертификатов и ювелирные украшения. Общая стоимость клада составила около 400 тысяч юаней (5,1 миллиона рублей).

Цзинпин призналась, что не смогла присвоить чужие вещи, поэтому решила найти их владельца. Вскоре выяснилось, что ценные бумаги и украшения принадлежали предыдущим съемщикам, пожилой паре, которой уже нет в живых. Дети супругов продали квартиру, не зная о спрятанном сокровище. В настоящее время с родственниками пары пытаются связаться, чтобы отдать им найденные в сейфе вещи.

Некоторые пользователи сети, узнавшие о произошедшем, удивились, почему пара не рассказала своим детям о существовании ценных бумаг и драгоценностей. Многие люди также похвалили Цзинпин за честность. «Даже несмотря на то, что ей нужно снимать жилье, она все равно отказалась прикарманить ценные вещи. Несомненно, эта женщина и ее семья будут вознаграждены», — утверждает один человек.

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