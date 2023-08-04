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10:18, 4 августа 2023Из жизни

Женщина нашла клад стоимостью пять миллионов рублей в квартире во время уборки

SCMP: в Китае женщина нашла в квартире сокровища стоимостью 400 тысяч юаней

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

50-летняя социальная работница из Китая нашла спрятанные прошлыми жильцами сокровища в своей квартире во время уборки. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Цзян Цзинпин переехала в новую съемную квартиру 20 июля. Сразу после въезда женщина решила провести в жилом помещении генеральную уборку. «Когда я передвинула шкаф и содрала обои, то обнаружила в углу стены небольшой потайной отсек. Я была в недоумении», — рассказывает она. Открыв вмонтированный в стену сейф, она нашла внутри пять депозитных сертификатов и ювелирные украшения. Общая стоимость клада составила около 400 тысяч юаней (5,1 миллиона рублей).

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Цзинпин призналась, что не смогла присвоить чужие вещи, поэтому решила найти их владельца. Вскоре выяснилось, что ценные бумаги и украшения принадлежали предыдущим съемщикам, пожилой паре, которой уже нет в живых. Дети супругов продали квартиру, не зная о спрятанном сокровище. В настоящее время с родственниками пары пытаются связаться, чтобы отдать им найденные в сейфе вещи.

Некоторые пользователи сети, узнавшие о произошедшем, удивились, почему пара не рассказала своим детям о существовании ценных бумаг и драгоценностей. Многие люди также похвалили Цзинпин за честность. «Даже несмотря на то, что ей нужно снимать жилье, она все равно отказалась прикарманить ценные вещи. Несомненно, эта женщина и ее семья будут вознаграждены», — утверждает один человек.

Ранее сообщалось, что житель Австралии нашел внутри стен своего дома 10 килограммов человеческих волос. Друг австралийца пошутил, что его дом — идеальное место для занятий колдовством.

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    Алиса Удовик
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