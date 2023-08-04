Бывший президент США Трамп назвал суд над ним политическим преследованием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал суд над ним политическим преследованием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этого никогда не должно было случиться в США. «Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает [президента США Джо] Байдена», — сказал политик.

3 августа Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее бывший американский лидер заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент Соединенных Штатов назвал это честью, поскольку будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией.