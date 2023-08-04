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00:23, 4 августа 2023Мир

Трамп назвал суд над ним политическим преследованием

Бывший президент США Трамп назвал суд над ним политическим преследованием
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Lindsay Dedario / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал суд над ним политическим преследованием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этого никогда не должно было случиться в США. «Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает [президента США Джо] Байдена», — сказал политик.

3 августа Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее бывший американский лидер заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент Соединенных Штатов назвал это честью, поскольку будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией.

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    Марина Совина
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