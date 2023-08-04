Угрожавшего взорвать заправку в Уфе военного с гранатой арестовали на два месяца

В Уфе суд арестовал военного, который угрожал взорвать заправку гранатой

В Уфе гарнизонный военный суд арестовал на два месяца рядового, который угрожал гранатой взорвать заправку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

2 августа в городе перекрыли Нагаевское шоссе из-за угроз мужчины взорвать гранату, если силовики не закроют уголовное дело против него. Позднее стало известно, что мужчина — 39-летний военнослужащий-доброволец, в отношении которого возбудили дело по статье «Дезертирство». Он стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части.

Военный сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Мужчина сдался полиции после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым.