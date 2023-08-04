США сфокусировались на достижении дипломатического решения кризиса в Нигере

Пентагон: США сфокусированы на дипломатическом решении кризиса в Нигере

Власти США следят за развитием ситуации в Нигере и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с РИА Новости.

Таким образом высокопоставленный военный ответил на вопрос о том, поддерживают ли Соединенные Штаты возможную интервенцию в Нигер со стороны других государств.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.