Покусавшая и поцарапавшая своего ребенка до гематом россиянка получила срок

В Башкирии мать, покусавшая и поцарапавшая ребенка, получила четыре года условно

Туймазинский межрайонный суд в Башкирии приговорил местную жительницу к четырем годам условно за то, что она кусала и царапала своего трехлетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Женщину признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Следствие и суд установили, что с марта по июнь 2022 года мать кусала, щипала и царапала сына всякий раз, когда тот не слушался. В полицию и медучреждение обратились родственники, которые стали замечать на ребенке большое количество гематом. Женщина признала свою вину.

Ранее сообщалось, что под Самарой мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку на своей даче.