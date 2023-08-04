Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:35, 4 августа 2023Силовые структуры

Покусавшая и поцарапавшая своего ребенка до гематом россиянка получила срок

В Башкирии мать, покусавшая и поцарапавшая ребенка, получила четыре года условно

Фото: Svetlana Vozmilova / Reuters

Туймазинский межрайонный суд в Башкирии приговорил местную жительницу к четырем годам условно за то, что она кусала и царапала своего трехлетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Женщину признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Следствие и суд установили, что с марта по июнь 2022 года мать кусала, щипала и царапала сына всякий раз, когда тот не слушался. В полицию и медучреждение обратились родственники, которые стали замечать на ребенке большое количество гематом. Женщина признала свою вину.

Ранее сообщалось, что под Самарой мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку на своей даче.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    Во Франции мятеж в Нигере назвали провалом Европы

    Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

    Стало известно об отказе Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в Москве

    Звезда «Милых обманщиц» снялась обнаженной для рекламы

    США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

    Мужчина бросил гранату в автомобиль Jaguar в Москве

    Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

    Очевидцы засняли в Темзе «детеныша Годзиллы» с красным глазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости