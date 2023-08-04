Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 4 августа 2023Россия

Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в Москве

MK.RU: 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в центре Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, все произошло ночью в пятницу, 4 августа. Нетрезвый гражданин хотел перелезть через забор посольства американской дипмиссии. Его удалось задержать.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что дебошир работает в одной из аутсорсинговых компаний. По факту произошедшего начали проводить проверку.

В июле сообщалось, что в Москве вандал испортил машину американского посольства в День независимости США.

По информации Shot, повреждения заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк.

Столичная полиция объявила злоумышленника в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве

    Во Франции мятеж в Нигере назвали провалом Европы

    Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

    Стало известно об отказе Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в Москве

    Звезда «Милых обманщиц» снялась обнаженной для рекламы

    США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

    Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

    Очевидцы засняли в Темзе «детеныша Годзиллы» с красным глазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости