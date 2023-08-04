Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 4 августа 2023Моя страна

В Краснодарском крае предложили создать «Виртуальный тур по России»

В Краснодарском крае стартовал конкурс этнокультурных проектов

Фото: Dmitry Grachyov / Unsplash

В Краснодарском крае стартовал II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов, заявки на участие принимают до 30 августа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Принять участие в конкурсе смогут некоммерческие организации, у владеющие музеями или выставочными экспозициями по национальной культуре, а также другие инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.

Желающим создать «Виртуальный тур по многонациональной России» необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции. Уточняется, что длительность ролика не должна превышать 10 минут.

По окончании конкурса комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях. Еще один победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования. Лучшие работы конкурсантов появятся на видеоканале «Ресурсная среда».

Ранее сообщалось, что в Казани 12 августа состоится третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие пройдет на зеленом поле парка Горького.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

    Замглавы Минздрава российского региона арестовали за мошенничество

    Раскрыты намерения Запада отказать России в подключении Россельхозбанка к SWIFT

    Медведев отреагировал на новый приговор Навальному латинской пословицей

    Найден новый фактор риска камней в почках

    В центре Москвы произошла перестрелка на дороге

    Цены на нефть рекордно выросли

    Семенович в бикини подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно»

    Коллекция порножурналов упала на голову строителя и отправила его в больницу

    Стали известны подробности о выселенных из отеля в Турции детях из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости