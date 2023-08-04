В Краснодарском крае предложили создать «Виртуальный тур по России»

В Краснодарском крае стартовал конкурс этнокультурных проектов

В Краснодарском крае стартовал II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов, заявки на участие принимают до 30 августа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Принять участие в конкурсе смогут некоммерческие организации, у владеющие музеями или выставочными экспозициями по национальной культуре, а также другие инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.

Желающим создать «Виртуальный тур по многонациональной России» необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции. Уточняется, что длительность ролика не должна превышать 10 минут.

По окончании конкурса комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях. Еще один победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования. Лучшие работы конкурсантов появятся на видеоканале «Ресурсная среда».

Ранее сообщалось, что в Казани 12 августа состоится третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие пройдет на зеленом поле парка Горького.

