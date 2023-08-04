Офицер ЛНР Марочко: ВСУ активизировали разведку БПЛА под Купянском и Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали разведку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Также, по его словам, ВСУ активизировали использование ударных БПЛА кустарного производства. «Наши наблюдательные посты ПВО несмотря на активизацию противника справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации», — подытожил Марочко.

Ранее один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще год или два, ситуация на фронте для Киева плачевная.