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16:53, 4 августа 2023Россия

В России сотни детей заставили часами стоять под дождем в ожидании зарплаты

В Магнитогорске детей заставили часами стоять под дождем в ожидании зарплаты

Фото: Erik Witsoe / Unsplash

В городе Магнитогорске Челябинской области сотни детей заставили часами стоять под дождем в ожидании зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам матери одной из школьниц, ее дочь вместе с другими детьми до ночи простояла в очереди. «Вчера простоял ребенок с 13 часов до 22 часов, и сегодня также в час дочь пришла и сейчас еще стоит», — пояснила женщина.

Девочка вместе с сотнями других детей участвовала в озеленении территории, рассказала горожанка. При этом, по словам женщины, у некоторых подростков удерживали часть денег «за плохую работу».

В администрации парка, на территории которого работали дети, сообщили, что очередь при выдаче зарплаты возникла из-за детей, многие из которых якобы пришли раньше назначенного времени и «создали ажиотаж». Там сообщили, что для ускорения расчета с детьми на работу вывели трех кассиров. К разбирательству уже подключились органы прокуратуры.

Ранее в Калужской области группу возвращавшихся из детского лагеря детей бросили на обочине. Детей и разложенный рядом с проезжей частью багаж обнаружил патрульный экипаж Госавтоинспекции. Сотрудники выяснили, что детей и сопровождавших их взрослых не устроил стиль езды водителя, нанятого для перевозки в Москву.

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    Алан Босиков
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