На 800-метровой высоте в российских горах установят ящик для отправки писем

На 800-метровой высоте в горах Ямала установят ящик для отправки писем

На высоте 800 метров в горах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установят ящик для отправки писем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу макрорегиона Урал АО «Почта России».

Отправить открытки родным и близким смогут участники массового восхождения на ледник Романтиков — в этом году оно пройдет в третий раз. Туристам предложат несколько макетов открыток с видами ледника и надписью «Почувствуй романтику Ямала».

Природный ледник расположен на склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю. В пресс-службе Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО уточнили, что в восхождении примут участие 200 человек — они пройдут путь протяженностью пять километров.

Ранее сообщалось, что Русское географическое общество запланировало тур на самый северный архипелаг России — Землю Франца Иосифа. Во время поездки туристы смогут проводить простые научные работы вместе с учеными.