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11:57, 4 августа 2023Бывший СССР

На сайте Зеленского появилась новая петиция против русского языка

На сайт Зеленского призвали добавить крымско-татарский язык вместо русского

Фото: Juan Medina / Reuters

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция против использования русского языка на портале. Ее автор призвал добавить на сайт крымско-татарский язык.

Петиция получила название «Смена языка сайта официального интернет-представительства президента Украины. Убрать "Рус" из языковых версий сайта. Вместо этого добавить крымско-татарскую». «Добавление крымско-татарского языка является маркером того, что мы с Крымом едины», — полагает автор.

Петиция собрала уже больше тысячи подписей. Для рассмотрения украинским президентом необходимо, чтобы за три месяца ее подписали 25 тысяч человек.

О том, что Зеленского просят убрать русский язык с официального сайта, уже сообщалось в середине июля. Тогда на портале президента появилась другая петиция, в которой ситуация с использованием русского языка на сайте называлась позорной. К настоящему моменту эту петицию подписали более 25 тысяч человек.

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    Варвара Кошечкина
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