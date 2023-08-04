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12:00, 4 августа 2023Россия

Минобороны России сообщило о работах по контролю за радиацией на ЗАЭС

Минобороны России: специалисты РХБЗ проводят радиационный контроль на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят радиационный контроль на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России, сообщение приводит ТАСС.

Кроме того, в МО отметили, что военнослужащие войск РХБЗ выполняют работы по обеспечению радиационной безопасности.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что эксперты Международного агентства по атомной энергии имеют доступ к объектам ЗАЭС и способны убедиться в том, что ситуация на станции является безопасной.

В конце июля глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что ЗАЭС находится в безопасном состоянии. Предварительно была осмотрена территория станции и замерен радиационный фон.

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    Марк Леонов
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