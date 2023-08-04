Минобороны России сообщило о работах по контролю за радиацией на ЗАЭС
Минобороны России: специалисты РХБЗ проводят радиационный контроль на ЗАЭС
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят радиационный контроль на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России, сообщение приводит ТАСС.
Кроме того, в МО отметили, что военнослужащие войск РХБЗ выполняют работы по обеспечению радиационной безопасности.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что эксперты Международного агентства по атомной энергии имеют доступ к объектам ЗАЭС и способны убедиться в том, что ситуация на станции является безопасной.
В конце июля глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что ЗАЭС находится в безопасном состоянии. Предварительно была осмотрена территория станции и замерен радиационный фон.