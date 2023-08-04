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15:27, 4 августа 2023Бывший СССР

Названо предостережение Киева в адрес Запада

NBC News: Киев предостерег Запад от нереалистичных ожиданий исхода конфликта

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинское руководство предостерегает Запад от нереалистичных ожиданий, которые создают версию невозможности Киева одержать успех в конфликте. Об этом сообщает NBC News.

«Украинские официальные лица и их сторонники (…) предостерегают от того, что они считают нереалистичными ожиданиями в СМИ и комментариях, которые могут создать вводящую в заблуждение версию о том, что Украина не может и не победит», — говорится в материале.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев постоянно просит своих партнеров о двух вещах: вооружение и терпение. Кроме того, по словам экс-посла США в стране Уильяма Тейлора, есть риск того, что очень мрачные выводы о перспективах украинской армии станут пророческими. Если появится мнение о неспособности Киева победить, то Запад не станет давать республике то, что ей необходимо, отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что временных рамок для контрнаступления украинских войск не существует. Как он утверждал, каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено.

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    Кристина Есикова
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