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13:25, 4 августа 2023Силовые структуры

Минирование машины украинским диверсантом в Запорожье попало на видео

ФСБ показала видео с признанием диверсанта, готовившего теракт в Запорожье
Начало событий в новости ФСБ задержала в Запорожье готовившего теракт гражданина Украины

Украинский диверсант, готовивший теракт против сотрудника администрации Запорожской области, дал признательные показания. ФСБ показала оперативное видео с ним, запись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как спецназовцы хватают подозреваемого. Показано, как он перед этим закладывает взрывное устройство под машину. Мужчина рассказывает, что год назад его завербовали украинские спецслужбы. Сначала он собирал для них сведения о российских войсках, потом получил взрывное устройство с указанием совершить теракт. Подозреваемый, по его словам, заложил бомбу, но взрыва не было, потому что его задержали российские правоохранители.

Ранее 4 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт против сотрудника администрации Запорожской области.

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    Любовь Ширижик
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