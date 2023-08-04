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11:43, 4 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Запорожье готовившего теракт гражданина Украины

ФСБ задержала украинца за подготовку теракта против администрации Запорожья

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт против сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства.

Подозреваемый планировал использовать самодельное взрывное устройство.

3 июля сообщалось, что 30-летнего жителя Бердянска заподозрили в вербовке и склонении россиян к совершению теракта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. У него в тайнике правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство.

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    Любовь Ширижик
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