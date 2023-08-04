Силовые структуры
ФСБ задержала в Запорожье готовившего теракт гражданина Украины
ФСБ задержала украинца за подготовку теракта против администрации Запорожья
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт против сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства.
Подозреваемый планировал использовать самодельное взрывное устройство.
3 июля сообщалось, что 30-летнего жителя Бердянска заподозрили в вербовке и склонении россиян к совершению теракта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. У него в тайнике правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство.