ФСБ задержала в Запорожье готовившего теракт гражданина Украины

ФСБ задержала украинца за подготовку теракта против администрации Запорожья

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт против сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства.

Подозреваемый планировал использовать самодельное взрывное устройство.

3 июля сообщалось, что 30-летнего жителя Бердянска заподозрили в вербовке и склонении россиян к совершению теракта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. У него в тайнике правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство.