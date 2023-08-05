Секретарь СНБО Украины назвал россиян «бесчеловечными азиатами»

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал россиян «бесчеловечными азиатами»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире канала NTA назвал россиян «бесчеловечными азиатами».

Он отметил, что спокойно относится к представителям Азии, однако считает азиатами именно россиян. Политик указал на их иную культуру и мировоззрение.

«Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность», — заявил Данилов, добавив, что жителям России не присущи такие качества, как взаимопомощь и уважение друг к другу.

В июне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что план властей республики включает в себя уничтожение максимального числа россиян.

