Россия прокомментировала сообщения о якобы недовольстве послом Китая

МИД РФ назвало фейком и вбросом сообщения о якобы недовольстве послом Китая

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подобные сообщения назвали безусловным фейком и провокационным вбросом. «Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что подобный вопрос в МИД «никто не рассматривает и рассматривать не собирается».

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия должны быть вместе для борьбы с Западом. Он также добавил, что российско-китайский союз важен, «особенно при нынешней турбулентной ситуации».