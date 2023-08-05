Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 5 августа 2023Мир

Россия прокомментировала сообщения о якобы недовольстве послом Китая

МИД РФ назвало фейком и вбросом сообщения о якобы недовольстве послом Китая
Чжан Ханьхуэй

Чжан Ханьхуэй. Фото: Evgeny Sinitsyn / Xinhua / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подобные сообщения назвали безусловным фейком и провокационным вбросом. «Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что подобный вопрос в МИД «никто не рассматривает и рассматривать не собирается».

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия должны быть вместе для борьбы с Западом. Он также добавил, что российско-китайский союз важен, «особенно при нынешней турбулентной ситуации».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    В США заявили о раздражении Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ

    Работы по монтажу трезубца на «Родину-мать» в Киеве приостановили

    После обстрела в Донецке загорелось здание университета

    Россия прокомментировала сообщения о якобы недовольстве послом Китая

    Донецк обстреляли кассетными боеприпасами

    В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

    Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

    ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

    На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости