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12:40, 5 августа 2023Наука и техника

Названы последствия для НАТО от учений России в Балтийском море

InfoBRICS: военные учения России в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО»
СюжетУчения НАТО:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военные учения России «Океанский щит — 2023» в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО», поскольку показали, что альянс не обладает контролем над ним. Такие последствия для НАТО назвал военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

Он напомнил, что альянс «пошутил», заявив, что Балтийское море — якобы «озеро НАТО». «И хотя можно было бы ожидать, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что прекрасно объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных районах на Балтийском море. Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения ничего не значат», — заявил аналитик.

Боснич отметил, что учения России в этих водах являются обычным явлением, часто в ответ на воинственные действия НАТО и общую агрессивную позицию.

2 августа в Балтийском море стартовали учения Балтийского флота России «Океанский щит — 2023». Мероприятие проходит под руководством главкома Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова. В учениях принимают участие более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военных.

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    Семен Александров
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